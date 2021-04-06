Сериальный хит сервиса Netflix лишился главной звезды. Как сообщает Variety, актер Реге Пейдж покинул проект, так что его персонаж герцог Гастингс не появится во втором сезоне.
По словам актера, он изначально соглашался на участие в
Отметим, что среди ближайших проектов с участием Реге Пейджа — шпионский триллер того же Netflix «Серый человек» и экранизация настольной игры «Подземелье драконов». Также прошел слух, будто актер ушел из сериала, поскольку получил предложение заменить Дэниэла Крэйга на посту 007.