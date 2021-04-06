Анастасия Лях .6 апреля, 2021 0

Сериальный хит сервиса Netflix лишился главной звезды. Как сообщает Variety, актер Реге Пейдж покинул проект, так что его персонаж герцог Гастингс не появится во втором сезоне.

По словам актера, он изначально соглашался на участие в мини-сериале , который начнется и закончится на первом (и единственном) сезоне. Но увидев рейтинги, создатели шоу, естественно, решили его продлить (второй сезон будет посвящен другим детям на выданье семейства Бриджертонов), а участвовать в мыльной опере Пейдж не намерен.

Отметим, что среди ближайших проектов с участием Реге Пейджа — шпионский триллер того же Netflix «Серый человек» и экранизация настольной игры «Подземелье драконов». Также прошел слух, будто актер ушел из сериала, поскольку получил предложение заменить Дэниэла Крэйга на посту 007.