Анастасия Лях .20 марта, 2021 14

Как сообщает Deadline, кабельный канал HBO запустил в разработку еще три сериала-ответвления «Игры престолов».

Напомним, ранее разрабатывалось шоу-спин-офф «Долгая ночь» с Наоми Уоттс, но на этапе продакшена проект был закрыт, поскольку не удовлетворил продюсеров. Сейчас в производстве находится сериал «Дом дракона» с Пэдди Консидайном и анонсированы экранизация «Повести о Дунке и Эгге» и безымянный мультсериал для взрослых на основе той же вселенной Джорджа Р. Р. Мартина .

Теперь же HBO вдогонку запустил в разработку приквелы-спин-оффы под названиями «9 путешествий», «Блошиное дно» и «10 000 кораблей». Первый расскажет о странствиях Корлиса Велариона на корабле «Морская змея» по отдаленным уголкам Вестероса. Второй — о трущобах Королевской гавани под названием Блошиное дно, где в «Игре престолов» пряталась Арья, сбежав из Красного замка. Третий — о том, как за тысячу лет до событий «Игры престолов» воительница Нимерия отправилась за Узкое море в Дорн, где вышла замуж за Морса Мартелла.

Даты релизов, естественно, пока что неизвестны.