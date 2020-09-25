Анастасия Лях .25 сентября, 2020 11

Потоковый сервис приобрел права на производство и трансляцию сериала, основанного на сюжете культовой картины Акиры Куросавы «Расемон», сообщает Deadline.

Напомним, ранее права на ремейк принадлежали компании Стивена Спилберга Amblin TV, и производство шоу было анонсировано еще в 2018 году, но так и не запустилось. Теперь же под крылом HBO проект отправлен в непосредственную разработку.

Сценарий пишут Билли Рэй («Капитан Филлипс») и Вирджил Уильямс («Ферма Мадбаунд»). Детали сюжета не раскрываются.

В оригинале действие разворачивалось в Японии одиннадцатого столетия вокруг судебного разбирательства. История рассказывалась с точки зрения нескольких персонажей, которые выступали в суде очевидцами преступления: убийства самурая и изнасилования его жены.