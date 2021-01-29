Анастасия Лях .29 января, 2021 5

Как сообщает The Hollywood Reporter, потоковый сервис HBO Max разрабатывает еще один сериал-ответвление «Игры престолов». На этот раз анимационный.

О сюжете пока ничего неизвестно. Но сообщается, что мультсериал будет рассчитан однозначно на взрослую аудиторию. В настоящее время проект находится на самой ранней стадии производства, и не факт, что действительно доберется до экранов.