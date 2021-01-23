Анастасия Лях .23 января, 2021 4

Как сообщает Variety, кабельная сеть выпустит еще один сериал-предысторию фэнтезийного цикла Джорджа Р. Р. Мартина .

Шоу под названием «Повести о Дунке и Эгге» будет основано на одноименном цикле произведений писателя, действие которого разворачивается за девяносто лет до событий «Игры престолов». Главными героями выступают странствующий рыцарь Дункан Высокий и его юный оруженосец Эгг (будущий принц Эйегон Таргариен).