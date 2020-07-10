Американский кабельный канал HBO запустил в производство
Фильмы шведского мэтра, признанного мастера
Стоит отметить, что оригинал Бергмана, вышедший в 1973 году, длится почти три часа, так что его несложно будет переложить на минисериальный сценарий. Шоу будет состоять из шести пятидесятиминутных эпизодов и расскажет историю супругов, чей брак трещит по швам после измены.
Мужа и жену, переживающих крах отношений, сыграют Оскар Айзек и Мишель Уильямс. Шоураннером выступит Хагай Леви, на счету которого сериал про супружескую измену «Любовники» с Домиником Уэстом и Рут Уилсон.