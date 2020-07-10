Анастасия Лях .10 июля, 2020 10

На фото: Кадр из фильма "Сцены из супружеской жизни" 1973

Американский кабельный канал HBO запустил в производство мини-сериал , основанный на картине Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни», сообщает Variety.

Фильмы шведского мэтра, признанного мастера арт-хауса , еще никогда не становились источниками для сериальных ремейков, так что это довольно смелое решение руководства канала. Впрочем, проекты HBO, от «Игры престолов» до «Хранителей», практически всегда поражают смелостью.

Стоит отметить, что оригинал Бергмана, вышедший в 1973 году, длится почти три часа, так что его несложно будет переложить на минисериальный сценарий. Шоу будет состоять из шести пятидесятиминутных эпизодов и расскажет историю супругов, чей брак трещит по швам после измены.

Мужа и жену, переживающих крах отношений, сыграют Оскар Айзек и Мишель Уильямс. Шоураннером выступит Хагай Леви, на счету которого сериал про супружескую измену «Любовники» с Домиником Уэстом и Рут Уилсон.