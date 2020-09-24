Анастасия Лях .24 сентября, 2020 0

Потоковый сервис HBO Max, принадлежащий студии Warner, готовит сериальный спин-офф дисишного комикса «Отряд самоубийц», пишет Variety.

Речь не о том «Отряде самоубийц», который вышел в 2016 году, а о том, который в настоящее время снимает режиссер «Стражей галактики» Джеймс Ганн. Собственно, он же поработает и над сериалом.

Восьмисерийное шоу расскажет предысторию персонажа по имени Миротворец, которого и в фильме, и в сериале сыграет Джон Сина. Это антигерой, который страдает психическим расстройством, связанным с отцом-нацистом , и убивает ради мира во всем мире. Сроки производства телепроекта не уточняются.

Что касается нового полнометражного «Отряда самоубийц», который выйдет с подзаголовком «Миссия навылет», его премьера запланирована на август 2021 года. Помимо Сины в нем заняты Марго Робби, Идрис Эльба, Алисе Брага, Юэль Киннаман, Тайка Вайтити, Майкл Рукер, Джай Кортни, Питер Капальди и Виола Дэвис.