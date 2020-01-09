Анастасия Лях .9 января, 2020 12

На фото: Кадр из фильма "Последний из могикан"

Кабельный канал HBO уже в мае этого года планирует запустить собственный потоковый сервис HBO Max и активно разрабатывает для новой платформы контент.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в настоящее время ведется работа над экранизацией эпичного исторического романа Джеймса Фенимора Купера «Последний из могикан», который выльется в мини-сериал . К проекту уже привязаны Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Не время умирать»), Николь Кассель (сериал «Хранители») и Ник Осборн («Лицензия на брак», «Помни меня»).