Кабельный канал HBO уже в мае этого года планирует запустить собственный потоковый сервис HBO Max и активно разрабатывает для новой платформы контент.

Как сообщает The Hollywood Reporter, в настоящее время ведется работа над экранизацией эпичного исторического романа Джеймса Фенимора Купера «Последний из могикан», который выльется в мини-сериал. К проекту уже привязаны Кэри Фукунага («Настоящий детектив», «Не время умирать»), Николь Кассель (сериал «Хранители») и Ник Осборн («Лицензия на брак», «Помни меня»).

На сегодняшний день самой известной адаптацией романа является полнометражная работа Майкла Манна, вышедшая в 1992 году. Главную роль в ней исполнил Дэниэл Дэй-Льюис.