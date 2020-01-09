Кабельный канал HBO уже в мае этого года планирует запустить собственный потоковый сервис HBO Max и активно разрабатывает для новой платформы контент.
Как сообщает The Hollywood Reporter, в настоящее время ведется работа над экранизацией эпичного исторического романа Джеймса Фенимора Купера «Последний из могикан», который выльется в
На сегодняшний день самой известной адаптацией романа является полнометражная работа Майкла Манна, вышедшая в 1992 году. Главную роль в ней исполнил Дэниэл
Роман хороший, однако, довольно короткий, так что мни-сериал это максимум, что из него можна выжать, но в случае успеха вполне можно снять ещё пару мини-сериалов по другим романам в которых присутствуют персонажи из "Последнего из могикан".
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую
Главное, чтобы каст был подобран не так, как в "Богах Египта".