Анастасия Лях .14 марта, 2020 3

Кабельный канал готовит игровой телепроект, посвященный известной американской телеведущей Джулии Чайлд, чье кулинарное шоу было мегапопулярным в 60-70-х годах, пишет Variety.

Сериал под названием «Джулия» расскажет о зарождении телепрограммы «Французский шеф-повар », которую придумала и вела Чайлд на протяжении десяти лет. Главную героиню и ее супруга сыграют британские актеры Сара Ланкашир и Том Холландер. Пилотный эпизод снимет Чарльз МакДугалл, на счету которого популярные сериалы «Секс в большом городе» и «Отчаянные домохозяйки».

Напомним, в 2009 году на большие экраны вышел полнометражный фильм «Джули и Джулия», в котором роль Джулии Чайлд исполнила Мэрил Стрип, а Стэнли Туччи изобразил ее мужа.