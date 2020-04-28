Анастасия Лях .28 апреля, 2020 9

Кабельный канал готовит многосерийный проект, основанный на культовой долгоиграющей хоррор-франшизе «Восставший из ада».

Как сообщает The Hollywood Reporter, руководство канала уже наняло в качестве постановщика Дэвида Гордона Грина, ответственного за успех позапрошлогоднего сиквела «Хэллоуина», а также за его предстоящее продолжение «Хэллоуин убивает», выход которого намечен на октябрь 2020. Сценарий сериала напишут Майкл Догерти («Крампус», «Кошелек или жизнь») и Марк Верхайден (сериал «Болотная тварь»).

Напомним, первый фильм серии «Восставший из ада» вышел в 1987 году. Он рассказывал о парне, который купил в антикварной лавке загадочную шкатулку с секретом, которая оказалась сосудом для демонов, мучительно убивающих каждого нового хозяина, открывшего ларец.

В настоящее время в производстве также находится полнометражный ремейк оригинальной картины, который с сериалом HBO никак не связан.