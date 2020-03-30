Анастасия Лях .30 марта, 2020 3

Очередными жертвами пандемии коронавируса стали сериалы кабельного канала HBO «Наследники» и «Барри», сообщает Deadline.

Руководство канала приняло решение временно заморозить эти проекты в связи в распространением коронавируса и принятых карантинных мер. И комедийное шоу «Барри» с Биллом Хейдером, и драматический сериал «Наследники» с Брайаном Коксом готовились к производству своих третьих сезонов. В настоящее время релизы новых сезонов отложены на неопределенный срок.