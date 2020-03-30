Очередными жертвами пандемии коронавируса стали сериалы кабельного канала HBO «Наследники» и «Барри», сообщает Deadline.
Руководство канала приняло решение временно заморозить эти проекты в связи в распространением коронавируса и принятых карантинных мер. И комедийное шоу «Барри» с Биллом Хейдером, и драматический сериал «Наследники» с Брайаном Коксом готовились к производству своих третьих сезонов. В настоящее время релизы новых сезонов отложены на неопределенный срок.
Это далеко не первые американские сериалы, пострадавшие от коронавируса. Ранее эпидемия отразилась на производстве «Ходячих мертвецов», «Анатомии страсти», «Флэша», «Супергерл», «Бэтвумен», «Сокола и Зимнего солдата», «Локи» и