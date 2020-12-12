На фото: Хейден Кристенсен в роли Энакина Скайуокера/ Дарта Вейдера
Как сообщает Variety, актер Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера (он же Дарт Вейдер) в приквел-трилогии «Звездных войн», вернется к образу легендарного злодея.
А произойдет это в предстоящем сериале-спин-оффе про Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли. Об этом заявила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Действие шоу развернется спустя десять лет после событий третьего эпизода саги «Месть ситхов». Съемки намечены на 2021 год.
Также подтвердились слухи, что собственный сериал получит персонаж Лэндо Калриссиан, а «Мандалорец» обзаведется сразу двумя спин-оффами: один будет называться «Рейнджеры Новой Республики», а другой — «Асока» с Розарио Доусон в роли Асоки Тано, ученицы Энакина.