Анастасия Лях .12 декабря, 2020 1

Как сообщает Variety, актер Хейден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера (он же Дарт Вейдер) в приквел-трилогии «Звездных войн», вернется к образу легендарного злодея.

А произойдет это в предстоящем сериале-спин-оффе про Оби-Вана Кеноби с Юэном МакГрегором в главной роли. Об этом заявила глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Действие шоу развернется спустя десять лет после событий третьего эпизода саги «Месть ситхов». Съемки намечены на 2021 год.