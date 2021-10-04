Анастасия Лях .4 октября, 2021 3

Как сообщает Variety, южнокорейский сериал «Игра в кальмара», свежий сериальный хит стриминга Netflix, может обзавестись вторым сезоном.

Создатель проекта Хванг Донг-джу говорит, что в настоящее время у него нет конкретных идей для продолжения и что одна только мысль о разработке второго сезона его сейчас утомляет. Но он, конечно же, допускает дальнейшую работу над историей, вот только не хочет снова все делать в одиночку. Если второй сезон состоится, Хванг Донг-джу соберет команду сценаристов и режиссеров, с которыми будет работать сообща.

Напомним, недавно руководство Netflix объявило, что «Игра в кальмара» уверенно бьет рекорды по просмотрам и в ближайшее время может стать не только самым просматриваемым неанглоязычным шоу стриминга, обогнав французского «Люпена», но и самым просматриваемым сериалом вообще, переплюнув результаты «Бриджертонов».

«Игра в кальмара» — история людей, которые испытывают большие финансовые трудности и поэтому соглашаются принять участие в загадочной игре, победитель которой получит сорок миллионов долларов. Казалось бы, играть приходится в простейшие детские забавы, вот только проигравший всякий раз умирает.