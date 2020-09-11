Как сообщает The Hollywood Reporter, канал AMC анонсировал закрытие долгоиграющего зомби-сериала «Ходячие мертвецы».
Шоу завершится одиннадцатым сезоном, который будет состоять из двадцати четырех эпизодов вместо привычных шестнадцати. Изначально релиз сезона был запланирован на текущий 2020 год, но из-за пандемии премьера перенесена аж на 2022.
Напомним, что десятый сезон также из-за карантина не успел выйти целиком. Его последняя серия, должная появиться еще весной, теперь намечена на 4 октября.