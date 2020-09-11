Анастасия Лях .11 сентября, 2020 6

Как сообщает The Hollywood Reporter, канал AMC анонсировал закрытие долгоиграющего зомби-сериала «Ходячие мертвецы».

Шоу завершится одиннадцатым сезоном, который будет состоять из двадцати четырех эпизодов вместо привычных шестнадцати. Изначально релиз сезона был запланирован на текущий 2020 год, но из-за пандемии премьера перенесена аж на 2022.