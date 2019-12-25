Анастасия Лях .25 декабря, 2019 5

На фото: Кадр из фильма "Интервью с вампиром"

Потоковый сервис собирался превратить книгу Энн Райс «Вампирские хроники» в сериал, но на днях отказался заниматься проектом, сообщает Variety.

Напомним, роман Райс был экранизирован в 1994 году режиссером Нилом Джорданом. В картине снялись Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас. Повествование было построено в формате интервью, которое вампир дает падкому на сенсации журналисту. История главного героя начинается с 1791 года.

Фильм получил от критиков смешанные отзывы, но полюбился зрителям и стал культовым.

В 2016 году Энн Райс, некогда продавшая права на адаптацию своего романа киностудии, вернула их себе и заинтересовалась телевизионным форматом. Hulu предложил писательнице сериал, и дело должно было выгореть. Но затем, видимо, между руководством канала и романисткой произошел конфликт. Так что теперь Райс заново выставила свою интеллектуальную собственность на продажу.

По словам писательницы, она намерена лично написать сценарий пилота и создать концепцию всего сериала в целом, который начнется с подробной истории вампира Лестата (в полнометражной версии сыгранного Крузом).