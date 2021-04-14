Анастасия Лях .14 апреля, 2021 0

Звезда «Доктора Хауса» попробует себя в новом качестве. Хью Лори впервые выступит продюсером и сценаристом телепроекта.

Как сообщает Deadline, британский актер экранизирует роман Агаты Кристи «Почему не Эванс?» в формате мини-сериала . Исполнит ли Лори одну из ролей, пока неизвестно. Премьера шоу намечена на 2022 год, но точной даты нет.

Детективный роман, опубликованный в 1934 году, повествует о сыне викария и его подруге, которые во время игры обнаруживают на поле для гольфа умирающего мужчину, который на последнем издыхании произносит загадочную фразу: «Почему они не спросили Эванса?». Парочка пытается разгадать тайну покойника.