Звезда «Доктора Хауса» попробует себя в новом качестве. Хью Лори впервые выступит продюсером и сценаристом телепроекта.
Как сообщает Deadline, британский актер экранизирует роман Агаты Кристи «Почему не Эванс?» в формате
Детективный роман, опубликованный в 1934 году, повествует о сыне викария и его подруге, которые во время игры обнаруживают на поле для гольфа умирающего мужчину, который на последнем издыхании произносит загадочную фразу: «Почему они не спросили Эванса?». Парочка пытается разгадать тайну покойника.