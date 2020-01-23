Анастасия Лях .23 января, 2020 11

На фото: Иллюстрация к игре «Warhammer 40,000»

Глава компании Warhammer Media Энди Смайли поделился информацией о том, что серия игр «Warhammer 40,000» выльется в телевизионную антологию.

Никаких подробностей пока нет. Но, по словам Смайли, сценарий телепроекта уже завершен. А в случае успеха на малом экране адаптация может перекочевать и в кинотеатры.

Для справки. «Warhammer 40,000» — настольная военная игра, разработанная и издаваемая британской компанией Games Workshop, действие которой происходит в мрачной технофэнтезийной космооперной вымышленной вселенной.