Анастасия Лях .17 марта, 2021 2

Студия Amazon проанализировала первые эпизоды своего многострадального телепроекта, с трудом отснятые в условиях пандемии, и решила все переснять, заменив артиста Тома Баджа, играющего Арагорна, другим актером.

Об этом стало известно из Инстаграма самого Баджа. Австралийский актер поблагодарил съемочную команду за прекрасный опыт и отметил, что студия решила «повести его героя другим путем».

Кто придет на замену, пока неизвестно. Интересно, что во время съемок «Властелина колец» Питера Джексона аналогично в процессе был заменен актер, играющий Арагорна. Новым исполнителем стал Вигго Мортенсен, который в итоге всех покорил в этом благородном образе.