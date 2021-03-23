Анастасия Лях .23 марта, 2021 6

На фото: Кадр из десятого сезона сериала "Американская история ужасов"

Шоураннер проекта Райан Мерфи сообщил в Твиттере название предстоящего десятого сезона. Продолжение хоррор-антологии выйдет с подзаголовком «Двойной сеанс».

Десятый сезон будет разделен на две части. Одна будет называться «У моря», другая — «В песках». По словам Мерфи, обе доберутся до зрителей в текущем 2021 году. Детали сюжета не разглашаются.

Роли в десятом сезоне исполняют Кэти Бэйтс, Маколей Калкин (дебют в рамках антологии), Лесли Гроссман, Билли Лурд, Сара Полсон, Эван Питерс, Адина Портер, Лили Рэйб, Анжелика Росс и Финн Уиттрок.

Съемки в настоящее время проходят в Массачусетсе. Точной даты релиза пока нет.