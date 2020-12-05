Как будут выглядеть драконы в спин-оффе «Игры престолов»

Анастасия Лях .5 декабря, 2020 11

Издание Observer поделилось первыми концепт-артами и некоторыми подробностями готовящегося сериала-ответвления «Игры престолов».

Напомним, шоу называется «Дом дракона». Действие в нем развернется за два столетия до событий «Игры престолов» и расскажет о доме Таргариенов, которые правят и пребывают на вершине своего величия. Король Визерис, медленно умирающий от неизлечимого недуга, провозглашает преемницей Железного трона двадцатилетнюю Рейниру, которая отличается строптивым норовом и вызывающим поведением.

Короля Визериса сыграет Пэдди Консидайн. Шоураннером проекта выступает Мигель Сапочник, один из самых ярких режиссеров «Игры престолов», на счету которого лучшие, по мнению критиков, эпизоды, в частности «Битва бастардов». Премьера «Дома дракона» запланирована на 2022 год.