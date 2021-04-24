Сценарист и режиссер Адам МакКей, создатель фильмов «Игра на понижение» и «Власть», в подкасте Happy Sad Confused поделился некоторыми подробностями предстоящего
По словам МакКея, проект не будет англоязычным ремейком оригинала. Это будет свежая и самостоятельная история, но разворачивающаяся во вселенной оригинальной картины Пона
Напомним, южнокорейский трагикомичный детективный триллер «Паразиты» вышел в 2019 году, получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь», а затем стал триумфатором «Оскара», победив одновременно и в иностранной категории, и в главной «лучший фильм года», что произошло впервые в истории премии.