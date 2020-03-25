Анастасия Лях .25 марта, 2020 10

На фото: Стив Карелл в сериале "Офис"

Журнал Variety выяснил, какое шоу потокового гиганта Netflix стало самым просматриваемым во время карантина, связанного с распространением коронавируса.

Самым популярным проектом среди подписчиков стримингового сервиса оказался комедийный сериал «Офис», который за прошедшие три недели посмотрели двести тысяч зрителей.

Напомним, шоу, являющееся американским ремейком одноименного британского сериала, выходило на канале NBC с 2005 по 2013 годы. Роли в «Офисе» исполняли Стив Карелл, Джон Красински, Минди Калинг и другие.

Отметим, что в январе 2021 года сериал «Офис» перекочует с платформы Netflix на новый потоковый сервис NBCUniversal.