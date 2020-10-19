Анастасия Лях .19 октября, 2020 9

Потоковый гигант назвал свое самое популярное телешоу за уходящий 2020 год. Им оказалась «Сестра Рэтчед».

По данным Netflix, сериал с Сарой Полсон в главной роли с момента премьеры посмотрели 48 миллионов зрителей. Этот результат переплюнул достижения всех прошлогодних лидеров сервиса, а именно сериалов «Половое воспитание», «Академия Амбрелла», «Элита» и «Ты».

Напомним, «Сестра Рэтчед» — это чуть хулиганский, гротескный, чернокомедийный приквел-спин-офф к культовому фильму «Пролетая над гнездом кукушки», основанному в свою очередь на одноименном романе Кена Кизи.

Полсон сыграла медсестру психиатрической лечебницы Милдред Рэтчед. Также в шоу снялись Шэрон Стоун и звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон. Создателем выступил Райан Мерфи, в арсенале которого антологии «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений».