Анастасия Лях .26 ноября, 2020 3

Франкоязычный фестивальный постановщик, имеющий в арсенале несколько престижных наград, впервые поработает над многосерийным проектом, сообщает The Hollywood Reporter.

Ксавье Долан снимет сериал под названием «Ночь, когда Логан проснулся», основанный на пьесе драматурга Мишеля Марка Бушара «Ночь, когда проснулся Лорье Годро». Сюжет повествует о подростках, брате и сестре, у которых есть лучший друг Логан. Мир ребят навсегда меняется после ночи, когда Логан насилует девочку. Спустя тридцать лет в героине просыпаются старые боль и злость.