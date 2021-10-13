Анастасия Лях .13 октября, 2021 0

В разработке находится сериал под названием «Сказки ходячих мертвецов», сообщает Deadline.

Сценарист и продюсер «Ходячих мертвецов» Скотт М. Гимпл продолжает активно двигаться в направлении расширения вселенной. Пока основное шоу приближается к завершению, фанатов подкармливают множественными ответвлениями. Сперва вышло шоу «Бойтесь ходячих мертвецов». Затем появились «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». И вот теперь Гимпл работает над «Сказками».