В разработке находится сериал под названием «Сказки ходячих мертвецов», сообщает Deadline.

Сценарист и продюсер «Ходячих мертвецов» Скотт М. Гимпл продолжает активно двигаться в направлении расширения вселенной. Пока основное шоу приближается к завершению, фанатов подкармливают множественными ответвлениями. Сперва вышло шоу «Бойтесь ходячих мертвецов». Затем появились «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». И вот теперь Гимпл работает над «Сказками».

Детали сюжета не разглашаются, но создатели обещают, что этот спин-офф будет существенно отличаться от всего, что уже было во вселенной «Ходячих мертвецов». Съемки должны стартовать в следующем году, а премьеру обещают летом 2022.