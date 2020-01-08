Американский кабельный телеканал CW объявил о продолжениях более десятка своих проектов, а также о нескольких закрытиях, сообщает The Hollywood Reporter.

Новые сезоны получат сериалы «Флэш», «Супергерл», «Бэтвумен», «Ривердэйл», «Легенды завтрашнего дня», «Черная молния», «Нэнси Дрю», «Династия», «Зачарованные», «Наследие», «Во тьме», «Розуэлл, Нью-Мексико».

Закрылись такие долгоиграющие шоу, как «Стрела», «Сотня» и «Сверхъестественное».

Также канал объявил о производстве новых проектов, в числе которых оказались спин-офф «Стрелы», спин-офф «Ривердэйла», лав-стори «Супермен и Лоис», перезапуски «Уокера, техасского рейнджера» и «Мрачных теней».