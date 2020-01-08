Американский кабельный телеканал CW объявил о продолжениях более десятка своих проектов, а также о нескольких закрытиях, сообщает The Hollywood Reporter.
Новые сезоны получат сериалы «Флэш», «Супергерл», «Бэтвумен», «Ривердэйл», «Легенды завтрашнего дня», «Черная молния», «Нэнси Дрю», «Династия», «Зачарованные», «Наследие», «Во тьме», «Розуэлл,
Закрылись такие долгоиграющие шоу, как «Стрела», «Сотня» и «Сверхъестественное».
Также канал объявил о производстве новых проектов, в числе которых оказались
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую