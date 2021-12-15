Анастасия Лях .15 декабря, 2021 5

На фото: Рыцари Готэма на страницах комикса

Еще одно шоу, основанное на комиксах DC, выйдет на телеканале CW, подарившем нам «Стрелу», «Флэша», «Супергерл», «Легенд завтрашнего дня», пишет Deadline.

Сериал «Рыцари Готэма» — экранизация комикса «Бэтмен: Рыцари Готэма». Сюжет разворачивается после убийства Брюса Уэйна. Его приемный сын, бунтующий против отца даже после смерти последнего, решает заключить партнерство с детьми самых опасных преступников Готэма, которые были заклятыми врагами Бэтмена.

«Рыцарей Готэма» разрабатывают создатели сериала «Бэтвумен»: исполнительные продюсеры Чад Файвэш и Джеймс Патрик Стотеро и сценаристка Натали Абрамс. Сроки производства и актерский состав пока неизвестны.