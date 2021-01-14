Анастасия Лях .14 января, 2021 11

Как сообщает Deadline, по неизвестным причинам телеканал отказался от ранее анонсированного проекта «Прихожанин», автором которого выступил Ник Пиццолатто, сценарист «Настоящего детектива».

«Прихожанин» — экранизация одноименного романа Патрика Коулмана. Сюжет вращается вокруг бывшего священника, который стал охранником и оказался втянут в расследование загадочного исчезновения женщины в Техасе.

Сообщалось, что продюсером и исполнителем главной роли выступит Мэттью МакКонахи, звезда первого сезона «Настоящего детектива». Однако впоследствии актер по опять же неназванным причинам покинул проект.

Теперь же и Ник Пиццолатто расторгает контракт с FX. Вероятно, в ближайшее время появится информация о том, что проект приобрел один из потоковых сервисов.