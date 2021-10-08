Анастасия Лях .8 октября, 2021 11

Звезда «Побега» Вентворт Миллер вернется к роли Капитана Холода в сериале канала CW «Легенды завтрашнего дня», сообщает Deadline.

Актер появится в сотом эпизоде предстоящего седьмого сезона. В этом сезоне искусственный интеллект Г.И.Д.Е.О.Н. материализуется в человеческую форму (подобно тому, как в марвеловской вселенной компьютерная программа Джарвис материализовалась в Вижена) и станет девушкой по имени Гидеон, новой участницей супергеройской команды «Легенд». Именно с ее помощью в сотой серии герои вспомнят события прошлого и суперзлодея Капитана Холода в том числе, который фигурировал в первом и втором сезонах.

Юбилейный выпуск выйдет 27 октября 2021 года. Снимет его звезда сериала Кейти Лотц, исполнительница роли Сары Лэнс /Белой канарейки. Сам седьмой сезон стартует 13 октября.