Анастасия Лях .3 декабря, 2021 6

Альфонсо Куарон («Гравитация», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Дитя человеческое») впервые снимет телесериал. Главная роль в проекте досталась Кейт Бланшетт, сообщает Deadline.

Сериал получил название «Дисклеймер». Бланшетт сыграет скандальную тележурналистку, которая сделала себе имя путем разоблачения знаменитостей, обнародования их грязных секретов и позорных фактов биографии. Но однажды героиня натыкается на книгу, в которой рассказывается ее собственная история и раскрывается ее собственная темная тайна.

Куарон выступит сценаристом, продюсером и режиссером всех серий. Шоу выйдет на стриминге Apple TV+.