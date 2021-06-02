Анастасия Лях .2 июня, 2021 0

Как выяснило издание Entertainment Weekly, Кейт Уинслет дважды забраковала постер к мини-сериалу «Мейр из Исттауна», где она играет детектива полиции в крошечном провинциальном городке, из-за ретуши ее лица.

Когда актриса получила образец постера с отфотошопленной гладкой кожей, на которой не было ни морщин, ни изъянов, то потребовала от художников «вернуть на место» все ее «гусиные лапки». Также Уинслет запретила режиссеру Крэйгу Зобелу убирать ее выпирающий живот в постельной сцене с Гаем Пирсом.

Актриса активно ратует за естественность женской внешности и спокойно принимает возрастные изменения собственного тела. Что же касается ее героини Мейр, Уинслет считает, что то, как она выглядит в кадре, вполне соответствует не только ее возрасту, но также происхождению, образу жизни и свалившимся горестям и проблемам.

Напомним, семисерийная «Мейр из Исттауна» стартовала на канале HBO 18 апреля. На днях вышел заключительный эпизод.