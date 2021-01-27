Как сообщает The Hollywood Reporter, Кеннет Брана, исполнитель роли Эркюля Пуаро, снимется в
Над проектом поработает Майкл Уинтерботтом, режиссер фильмов «Джуд», «Добро пожаловать в Сараево», «Круглосуточные тусовщики», «Убийца внутри меня», «Ангельское личико».
Уинтерботтом также выступил сценаристом и поставит все эпизоды пятисерийного шоу. Сериал расскажет об эпидемии «ковида», охватившей Великобританию, о работе медиков и ученых, решениях правительства, а также о жизни обычных людей. Брана сыграет британского
Напомним, что Брана в прошлом году появился в роли антагониста в фантастическом триллере Кристофера Нолана «Довод». В