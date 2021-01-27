Анастасия Лях .27 января, 2021 6

Как сообщает The Hollywood Reporter, Кеннет Брана, исполнитель роли Эркюля Пуаро, снимется в мини-сериале «Этот королевский остров» (This Scerpted Isle).

Над проектом поработает Майкл Уинтерботтом, режиссер фильмов «Джуд», «Добро пожаловать в Сараево», «Круглосуточные тусовщики», «Убийца внутри меня», «Ангельское личико».

Уинтерботтом также выступил сценаристом и поставит все эпизоды пятисерийного шоу. Сериал расскажет об эпидемии «ковида», охватившей Великобританию, о работе медиков и ученых, решениях правительства, а также о жизни обычных людей. Брана сыграет британского премьер-министра Бориса Джонсона, в числе прочих заразившегося коронавирусом.