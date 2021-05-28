Таня Гончаренко .28 мая, 2021 6

На фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Поклонники культового сериала "Секс в большом городе" трепещат от радости, ведь продолжению легендарного шоу быть!

Двойной экстаз можно получить от официального заявления HBO Max, что 66-летний актер Крис Нот таки исполнит роль Мистера Бига.

"Разве мы можем начать новую главу "Секса в большом городе" без Мистера Бига?" - прокомментировал продюсер Майкл Патрик Кинг.

И правда, какая же Кэрри Брэдшоу без любви всей своей жизни?! Возможно, хотя бы в этот раз ей удастся выйти за него замуж?

Правда, издание Daily Mail сообщило кто из главных персонажей точно не появится в продолжении. Это Ким Кэттролл, да, та самая Саманта вносившая перчинку в каждый эпизод.

Но, сказать, что перчинки станет меньше точно нельзя, ведь в сериале появится новый персонаж - небинарный человек Че Диас. Эта роль досталась Саре Рамирес ("Анатомия страсти").

Съемки долгожданного продолжения "Секс в большом городе" планируют начать этим летом, информации о дате выхода сериала пока нет.