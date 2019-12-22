Анастасия Лях .22 декабря, 2019 4

Как сообщает Collider, канал FX и студия MGM разрабатывают телешоу на основе психологического хоррора Стивена Кинга «Кэрри», который ранее дважды переносился на большой экран, но на малом окажется впервые.

Напомним, первая экранизация романа, повествующего о старшекласснице-изгое , которая обнаруживает в себе способность к телекинезу и, опозоренная на школьном балу, устраивает массовую кару, вышла в 1976 году. Главную роль в ней исполнила Сисси Спейсек. И фильм, и игра актрисы получили восторженные отзывы и стали культовыми. В 2013 году вышел ремейк с участием Хлои Морец, не снискавший особой похвалы.

Что касается сериала, подробности пока держатся в секрете, но ходят слухи, будто создатели намерены сделать затравленную одноклассниками героиню либо чернокожей, либо трансгендером.