Анастасия Лях .9 февраля, 2022 1

Актриса появится в диснеевском сериале, основанном на серии приключенческих фильмов «Сокровище нации», сообщает Deadline.

Проект, напомним, позиционируется как многосерийное продолжение полнометражных картин, в которых играли Николас Кейдж и Дайан Крюгер. В сериале главной героиней выступит молодая мечтательница Джесс (латиноамериканская актриса Лизетт Алексис), которая пускается в авантюрное приключение, чтобы раскрыть тайну своей семьи и найти утраченное панамериканское сокровище.

Кэтрин Зета-Джонс сыграет миллиардершу, которая скупает антиквариат на черном рынке и охотится за древними артефактами.