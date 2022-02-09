Актриса появится в диснеевском сериале, основанном на серии приключенческих фильмов «Сокровище нации», сообщает Deadline.
Проект, напомним, позиционируется как многосерийное продолжение полнометражных картин, в которых играли Николас Кейдж и Дайан Крюгер. В сериале главной героиней выступит молодая мечтательница Джесс (латиноамериканская актриса Лизетт Алексис), которая пускается в авантюрное приключение, чтобы раскрыть тайну своей семьи и найти утраченное панамериканское сокровище.
Кэтрин
Съемки шоу, которое выйдет на стриминге Disney+, стартуют уже в этом месяце в