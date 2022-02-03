Звезда сериала «24 часа» Кифер Сазерленд возвращается на телевидение с новым проектом.
Как пишет Deadline, актер исполнит главную роль в многосерийном шпионском триллере под названием «Кроличья нора», который разрабатывается для стриминга Paramount+. Сазерленд сыграет оперативника Джеймса Вейра, который оказывается в эпицентре глобальной холодной войны за сохранение демократических ценностей в мире.
Пока что к выходу запланированы восемь серий. Создателями выступают Гленн Фикарра и Джон Рекуа, известные по фильмам «Фокус», «Я люблю тебя, Филлип Моррис», «Эта дурацкая любовь». Съемки должны начаться