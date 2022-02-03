Анастасия Лях .3 февраля, 2022 5

Звезда сериала «24 часа» Кифер Сазерленд возвращается на телевидение с новым проектом.

Как пишет Deadline, актер исполнит главную роль в многосерийном шпионском триллере под названием «Кроличья нора», который разрабатывается для стриминга Paramount+. Сазерленд сыграет оперативника Джеймса Вейра, который оказывается в эпицентре глобальной холодной войны за сохранение демократических ценностей в мире.