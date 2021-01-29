Анастасия Лях .29 января, 2021 13

Потоковый сервис Netflix совместно с компанией Legendary Television разрабатывает аниме-сериалы , основанные на франшизах о Кинг Конге и Ларе Крофт из видеоигры Tomb Raider, сообщает Deadline.

Аниме-шоу про Кинг Конга будет основано на фильме «Конг: Остров черепа». То есть по сюжету группа исследователей или документалистов, или случайных путешественников (или солдат, как это было в картине) окажется на острове, которого нет на карте, и встретится там с гигантскими монстрами.

О сюжете аниме-сериала по «Ларе Крофт» пока ничего неизвестно.

Напомним, что в марте в прокат выйдет долгожданный кроссовер «Годзилла против Конга». А на днях было объявлено, что у сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер появился режиссер.