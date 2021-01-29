«Кинг Конг» и «Лара Крофт» превратятся в аниме-сериалы
Анастасия Лях
.29 января, 2021
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На фото: Кадр из фильма "Конг: Остров черепа"
Потоковый сервис Netflix совместно с компанией Legendary Television разрабатывает аниме-сериалы, основанные на франшизах о Кинг Конге и Ларе Крофт из видеоигры Tomb Raider, сообщает Deadline.
Аниме-шоу про Кинг Конга будет основано на фильме «Конг: Остров черепа». То есть по сюжету группа исследователей или документалистов, или случайных путешественников (или солдат, как это было в картине) окажется на острове, которого нет на карте, и встретится там с гигантскими монстрами.
О сюжете аниме-сериала по «Ларе Крофт» пока ничего неизвестно.
Напомним, что в марте в прокат выйдет долгожданный кроссовер «Годзилла против Конга». А на днях было объявлено, что у сиквела «Лары Крофт» с Алисией Викандер появился режиссер.