Анастасия Лях .26 августа, 2020 4

Кира Найтли появится на ТВ. Актриса исполнит главную роль в новом драматическом сериале Apple «Змей в Эссексе», сообщает The Hollywood Reporter.

Проект является экранизацией одноименного романа британской писательницы Сары Перри, который рассказывает о молодой вдове времен викторианства, что переезжает из Лондона в деревню и сталкивается с провинциальными страхами и предрассудками: жители упрямо верят в существование некоего мифического змея. Рациональная героиня берется разоблачить нелепую выдумку.