Анастасия Лях .28 января, 2022 6

Звезда сериала «Родина» Клэр Дэйнс и звезда «Социальной сети» Джесси Айзенберг сыграют бывших супругов в мини-сериале под названием «Флейшман в беде», сообщает Deadline.

В основу проекта лег одноименный роман-бестселлер Тэффи Бродессер-Акнер . Сюжет разворачивается вокруг хирурга по имени Тоби Флейшман, который после развода начинает знакомиться и встречаться с множеством разных женщин, которых находит через мобильное приложение. Однако загадочное исчезновение бывшей жены вынуждает его опуститься на землю и поразмыслить, что именно пошло не так в их отношениях и браке.

Также в сериале снимется Лиззи Каплан, которая изобразит старую подругу главного героя, от имени которой, собственно, и ведется рассказ. Шоу выйдет на потоковом сервисе Hulu.