Анастасия Лях .17 октября, 2020 12

Как сообщает Variety, еще до выхода второго сезона студия Disney продлила сериал «Мандалорец» на третий сезон и уже готова приступить к его производству.

По словам Джона Фавро, шоураннера проекта, съемки новых серий начнутся уже до конца текущего года. Также Фавро отметил, что с удовольствием создал бы полнометражную версию «Мандалорца» для большого экрана, но таких планов у студии пока нет.

Напомним, второй сезон стартует 30 октября на потоковом сервисе Disney+. Педро Паскаль вернется к роли воина-наемника с планеты Мандалор, который однажды нарушает кодекс наемников и становится ангелом-хранителем для существа (малыша Йоды), за которым охотятся имперские последователи.

К своей роли также вернется Джина Карано. Во втором сезоне к ним присоединится Розарио Доусон. О кастинге третьего сезона пока информации нет.