Как сообщает Variety, еще до выхода второго сезона студия Disney продлила сериал «Мандалорец» на третий сезон и уже готова приступить к его производству.
По словам Джона Фавро, шоураннера проекта, съемки новых серий начнутся уже до конца текущего года. Также Фавро отметил, что с удовольствием создал бы полнометражную версию «Мандалорца» для большого экрана, но таких планов у студии пока нет.
Напомним, второй сезон стартует 30 октября на потоковом сервисе Disney+. Педро Паскаль вернется к роли
К своей роли также вернется Джина Карано. Во втором сезоне к ним присоединится Розарио Доусон. О кастинге третьего сезона пока информации нет.