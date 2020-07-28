Анастасия Лях .28 июля, 2020 10

Прошел слух о возможной дате старта съемок диснеевского сериала, посвященного одному из центральных персонажей космической саги «Звездные войны» Оби-Вану Кеноби, мастеру джедаев.

Вероятно, студия Disney начнет непосредственный продакшен шоу в марте 2021 года. Съемки пройдут в Лос-Анджелесе с использованием самой передовой методики виртуальной реальности (это когда компьютерные спецэффекты создаются прямо на площадке, как декорации, а не накладываются потом на отснятый материал), которая впервые была использована в сериале «Мандалорец».