Анастасия Лях .1 декабря, 2020 11

Стало известно, когда стартует производство очередного марвеловского шоу для стриминга Disney+, а именно сериала «Соколиный глаз» с Джереми Реннером.

Если верить редактору издания Verge, который выложил в Твиттер скриншот объявления о начале съемок, продакшен «Соколиного глаза» стартует уже на этой неделе, 2 декабря в Бруклине, Нью-Йорк .

О проекте пока известно немного. Действие развернется после событий фильма «Мстители: Финал». Реннер вернется к образу Клинта Бартона. Звезда «Бамблби» Хэйли Стайнфелд сыграет его юную ученицу Кейт Бишоп, которую Бартон учит стрелять из лука и, видимо, готовит в обновленную молодую команду «Мстителей».

Съемки также пройдут в Атланте. Релиз стоит ждать либо в конце 2021, либо в начале 2022 года.