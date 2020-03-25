Анастасия Лях .25 марта, 2020 6

Актер Дэвид Харбор, занятый в популярном сериале Netflix «Очень странные дела», рассказал о возможных сроках выхода четвертого сезона.

По словам актера, как пишет издание ScreenRant, изначально четвертый сезон планировалось выпустить в начале 2021 года, но теперь из-за коронавируса релиз наверняка задержится. Отметим, что съемки «Очень странных дел» из-за пандемии были приостановлены в середине марта сперва на две недели, а после на неопределенный срок. Скорее всего, вместо начала следующего года выход четвертого сезона стоит ждать под конец 2021.

Напомним, ранее сообщалось, что четвертый сезон станет предпоследним, то есть после пятого сезона проект будет закрыт.