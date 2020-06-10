Не так скоро, как хотелось бы фанатам сериалам. Скорее всего, съемочный процесс возобновится в августе, пишет Redanian Intelligence.
Напомним, первый сезон фэнтезийного шоу «Ведьмак», принадлежащего сервису Netflix, вышел в декабре 2019 года. Главную роль исполнил Генри Кавилл. Еще до выхода рецензий (не шибко положительных) проект был продлен на второй сезон.
В марте
Изначально предполагалось, что второй сезон выйдет в декабре 2020, но теперь, если продакшен возобновится в августе и продлится, как пишет источник,