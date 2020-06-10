Анастасия Лях .10 июня, 2020 3

Не так скоро, как хотелось бы фанатам сериалам. Скорее всего, съемочный процесс возобновится в августе, пишет Redanian Intelligence.

Напомним, первый сезон фэнтезийного шоу «Ведьмак», принадлежащего сервису Netflix, вышел в декабре 2019 года. Главную роль исполнил Генри Кавилл. Еще до выхода рецензий (не шибко положительных) проект был продлен на второй сезон.

В марте 2020-го съемки второго сезона были приостановлены из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина (в частности, после того, как заразился присоединившийся к проекту актер Кристофер Хивью).