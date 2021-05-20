Анастасия Лях .20 мая, 2021 3

Шоураннер антологии Райан Мерфи раскрыл примерные сроки выхода долгожданного десятого сезона, сообщает Deadline.

Напомним, из-за пандемии производство нового сезона не вписалось в намеченный график, соответственно релиз был отложен на неопределенный срок. Теперь же срок определился. По словам Мерфи, новые эпизоды начнут выходить на канале FX сразу же по завершении спин-оффа «Американские истории ужасов», премьера которого запланирована на июль, то есть старт десятого сезона основной франшизы стоит ждать в начале осени с финалом на Хэллоуин.

Сюжет сезона не раскрывается, но известно, что он получил название «Двойной сеанс» и будет разделен на две части с подзаголовками «У моря» и «В песках». Также известно, что в нем снялся давно нигде не снимавшийся Маколей Калкин.