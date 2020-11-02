Когда выйдет 2 сезон «Дома с прислугой»

Анастасия Лях .2 ноября, 2020 5

Стало известно, когда на потоковом сервисе Apple TV+ начнут выходить новые серии мистического сериала М. Найта Шьямалана «Дом с прислугой».

Как сообщил сам режиссер у себя в Твиттере, второй сезон стартует 15 января 2021 года. Вместе с анонсом Шьямалан опубликовал страничку сценария. Теперь мы знаем, что первая серия второго сезона будет называться «Кукла».

Напомним, первый сезон стартовал в ноябре 2019-го . Он рассказывал о супружеской паре, у которой умер новорожденный ребенок, и муж по совету психолога, чтобы помочь жене излечиться от депрессии, принес в дом реалистичную куклу-младенца , и начал притворяться, будто это их ребенок. Затем в доме появилась юная таинственная няня, которая восприняла куклу как живого мальчика, и вскоре на месте игрушки действительно возник малыш.

Во втором сезоне вернутся все исполнители ведущих ролей: Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Рупер Гринт и Нелл Тайгер Фри.