Наконец-то стала известна дата выхода долгожданного второго сезона нашумевшего подросткового сериала «Эйфория» с Зендаей в главной роли. Дата релиза стала доступна из опубликованного в Сети тизера.
Шоу вернется на телеэкраны 9 января 2022 года. Напомним, первый сезон «Эйфории» вышел летом 2019 года. Скандальный проект, отметившийся очень взрослым и жестким взглядом на жизнь современных тинейджеров, получил восторженные рецензии и был продлен руководством канала HBO на второй сезон.
Правда, из-за пандемии производство новых серий сильно затянулось. Но в промежутке авторы сериала порадовали фанатов двумя спецвыпусками, которые вышли в декабре 2020 и январе 2021.