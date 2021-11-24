Анастасия Лях .24 ноября, 2021 9

Наконец-то стала известна дата выхода долгожданного второго сезона нашумевшего подросткового сериала «Эйфория» с Зендаей в главной роли. Дата релиза стала доступна из опубликованного в Сети тизера.

Шоу вернется на телеэкраны 9 января 2022 года. Напомним, первый сезон «Эйфории» вышел летом 2019 года. Скандальный проект, отметившийся очень взрослым и жестким взглядом на жизнь современных тинейджеров, получил восторженные рецензии и был продлен руководством канала HBO на второй сезон.