Анастасия Лях .28 декабря, 2019 5

Информацию о релизе второго сезона нашумевшего диснеевского сериала по «Звездным войнам» опубликовал шоураннер проекта Джон Фавро у себя в Твиттере.

Напомним, главные герои «Мандалорца» — это одинокий воин-мандалорец Джин Джерин (нет, не Боба Фетт), которого сыграл Педро Паскаль, и маленькое, практически новорожденное существо той же загадочной расы, что и магистр Йода (которое в Сети получило прозвище малыш Йода). По сюжету мандалорец, будучи наемником, сперва находит младенца и привозит заказчику, а затем, терзаемый угрызением совести, вновь похищает и забирает с собой, чтобы охранять от злодеев, которые на руинах Империи уже готовят приход новой тирании под названием Верховный порядок.