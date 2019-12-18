Анастасия Лях .18 декабря, 2019 2

Потоковый сервис Netflix обнародовал дату релиза второго сезона сериала «Нарко: Мексика», в котором играют Диего Луна и Майкл Пенья.

Продолжение выйдет на онлайн-платформе 13 февраля 2020. Сообщается, что в нем появится новый персонаж — агент из Управления по борьбе с наркотиками, у которого очень специфические методы борьбы с наркоторговлей.

Напомним, сериал изначально задумывался как четвертый сезон «Нарко», но впоследствии вылился в самостоятельный проект-спин-офф . Луна сыграл мексиканского наркобарона, а Пенья — полицейского из УБН.

Премьера первого сезона состоялась в ноябре 2018.