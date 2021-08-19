Анастасия Лях .19 августа, 2021 3

Потоковый сервис Hulu обнародовал дату выхода второго сезона сериала «Великая» с Эль Фаннинг в роли российской императрицы Екатерины II. Как сообщает Slash Film, новые серии стартуют на стриминге 19 ноября.

«Великая» — костюмная историко-политическая сатира, предлагающая комичный и одновременно довольно точный и острый взгляд на российскую историю и российские традиции. Первый сезон рассказывал о том, как немка Екатерина вышла замуж за бестолкового и самодурного российского императора Петра III (Николас Холт) и попыталась учинить государственный переворот, чтобы взять правление страной в свои руки.

Во втором сезоне героиня Фаннинг продолжит свой путь к власти. Холт снова сыграет ее супруга. К актерам присоединится Джиллиан Андерсон, которая воплотит образ Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской , матери Екатерины.

Создателем шоу выступает австралиец Тони МакНамара, известный как сценарист исторической трагикомедии «Фаворитка» с Эммой Стоун и Оливией Колман.